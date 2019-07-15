Протестувальники під Протасовим яром перекрили півавтостради
Джерело: Громадське
У Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину.
Деталі: Імпровізований паркан перекрив по одній смузі дороги, внаслідок чого утворився затор.
Водіям давали листівки, у яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками в Протасовому яру затори стануть значно більшими за той, що влаштували учасники акції.
У Києві знову протестують проти забудови Протасового Яру — активісти частково заблокували дорогу імпровізованим «парканом» pic.twitter.com/i6PDB1BveI— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 липня 2019 р.
Що передувало: Протести проти забудови Протасового яру тривають від початку травня.
18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до будівельної техніки.
1 липня зібралося близько 100 активістів. Голова ініціативної групи "Протасів Яр" Роман Ратушний заявив, що активісти тепер борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.
Історія питання:
- 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
- КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.
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