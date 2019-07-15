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Протестувальники під Протасовим яром перекрили півавтостради

Понеділок, 15 липня 2019, 23:35

Джерело: Громадське

У Києві протестувальники проти забудови у Протасовому яру частково перекрили парканом проїжджу частину.

Деталі: Імпровізований паркан перекрив по одній смузі дороги, внаслідок чого утворився затор.

Водіям давали листівки, у яких пояснювали, що з новими багатоповерхівками в Протасовому яру затори стануть значно більшими за той, що влаштували учасники акції.

 

Що передувало: Протести проти забудови Протасового яру тривають від початку травня.

18 червня у Протасовому Яру активісти повалили частину паркану та перекрили доступ до будівельної техніки.

1 липня зібралося близько 100 активістів. Голова ініціативної групи "Протасів Яр" Роман Ратушний заявив, що активісти тепер борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.

Історія питання:

  • 2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру. У той день представники забудовника зрізали кілька дерев та почали встановлювати бетонні плити навколо території майбутнього будівництва. В акції взяли участь близько 100 людей.
  • КМДА неодноразово просила забудовника утриматись від виконання робіт у Протасовому Яру.
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїавто
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