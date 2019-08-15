"Ліверпуль" виграв Суперкубок УЄФА, по пенальті вигравши в "Челсі"

"Ліверпуль" став переможцем Суперкубка УЄФА в сезоні 2018/2019, здолавши у фінальному матчі "Челсі". Основний та додатковий час матчу завершився з нічийним рахунком 2:2, а в серії пенальті більш фартовими виявилися гравці з Ліверпуля.

Матч пройшов у середу 14 серпня в Стамбулі.

З перших хвилин поєдинку "Ліверпуль" мав ігрову перевагу і перший момент був за мерсісайдцями. На п`ятій хвилині Садьо Мане бив через себе і м`яч влучає в руку Сесару Аспілікуете, але перша жінка-арбітр на рівні таких матчів Стефані Фраппар на 11-ть метрів не вказала.

Наступний момент вже був у "синіх", але удар Педро був трохи неточним. На 15-й хвилині "Ліверпуль" отримав ще один шанс. Мохамед Салах пробивав метрів з восьми і його удар відбиває воротар "Челсі" Кепа Аррісабалага.

За дві хвилин сталася відповіль лондонців. Удар Олівьє Жиру з метрів 15-ти прийшовся повз ворота. На 36-й хвилині "Челсі" таки забиває гол. Після пасу від Крістіана Пулішича Жиру пробив повз воротаря "Ліверпуля" - 1:0. Через кілька хвилин Пулішич забиває і сам гол, але зробив це з офсайду.

На 48-й хвилині "Ліверпуль" зумів відігратися. Після пасу Фірміно на Мане той буквально видряпав м`яча з рук Кепи і забивав у порожні ворота - 1:1. На 75-й хвилині "Ліверпуль" мав забивати другий гол. Спочатку Кепа справився з ударом Салаха з метрів 14-ти, а потім відбив удар ван Дейка, і м`яч влучає лише в штангу воріт.

На 84-й хвилині "Челсі" забиває ще один гол з положення поза грою, який логічно не зарахувала суддя. За дві хвилини Мане пробивав з кута воротарського майданчика, і м`яч пролітає поруч зі штангою.

Останні хвилини поєдинку пройшли в атаках "Челсі", але основний час цього матчу закінчився нічиєю - 1:1.

На п`ятій доданій хвилині до основного часу "Ліверпуль" виходить вперед. Після пасу Фірміно з кута штрафного Мане ударом з метрів 14-ти пробиває у верхній кут воріт Адріано Кастільо - 2:1. Далі було ще цікавіше. Головний суддя Стефані Фраппар розсмішила Юргена Клоппа, призначивши пенальті у ворота "Ліверпуля" за фол Кастільо на Абрахамі. З 11-ти метрів Жоржиньо переграє голкіпера "червоних" - 2:2.

На 105-й хвилині ще один гольовий момент біля воріт "Ліверпуля", але удару Абрахама трохи забракло точності. На початку заключної 15-хвилинки знову перевага була за "Челсі". Протягом однієї хвилини лондонці створили два гольових моменти. Спочатку удар Абрахама в стрибку відбив Кастільо. У наступній атаці вже Педро сильним ударом з метрів 19-ти пробив близько до штанги.

Далі були пенальті, де сильнішим виявився "Ліверпуль". Рахунок серії - 5:4. Вирішальним став десятий удар Абрахама, який ногами відбив Адріан Кастільо, принісши "Ліверпулю" другий єврокубковий трофей у 2019 році.