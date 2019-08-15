"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА, по пенальти выиграв у "Челси"

"Ливерпуль" стал победителем Суперкубка УЕФА в сезоне 2018/2019, одолев в финальном матче "Челси". Основное и дополнительное время матча завершилось с ничейным счетом 2:2, а в серии пенальти более фартовыми оказались игроки из Ливерпуля.

Матч прошел в среду 14 августа в Стамбуле.

С первых минут поединка "Ливерпуль" имел игровое преимущество и первый момент был за мерсисайдцами. На пятой минуте Садьо Мане бил через себя и мяч попадает в руку Сесару Аспиликуете, но первая женщина-арбитр на уровне таких матчей Стефани Фраппар на 11-ть метров не указала.

Следующий момент уже был у "синих", но удар Педро был немного неточным. На 15-й минуте "Ливерпуль" получил еще один шанс. Мохамед Салах пробивал метров с восьми и удар отражает вратарь "Челси" Кэпа Аррисабалага.

Через две минуты пришел ответ лондонцев. Удар Оливье Жиру метров с 15-ти пришелся мимо ворот. На 36-й минуте "Челси" же забивает гол. После паса от Кристиана Пулишича Жиру пробил мимо вратаря "Ливерпуля" - 1:0. Через несколько минут Пулишич забивает и сам гол, но сделал это из офсайда.

На 48-й минуте "Ливерпуль" сумел отыграться. После паса Фирмино на Мане тот буквально выцарапал мяч из рук Кепы и забивал в пустые ворота - 1:1. На 75-й минуте "Ливерпуль" должен был забивать второй гол. Сначала Кэпа справился с ударом Салаха метров с 14-ти, а затем отразил удар ван Дейка, и мяч попадает только в штангу ворот.

На 84-й минуте "Челси" забивает еще один гол из положения вне игры, который логично не защитала судья. Через две минуты Мане пробивал с угла вратарской площадки, и мяч пролетает рядом со штангой.

Последние минуты поединка прошли в атаках "Челси", но основное время этого матча закончилось вничью - 1:1.

На пятой добавленной минуте к основному времени "Ливерпуль" выходит вперед. После паса Фирмино с угла штрафной Мане ударом метров с 14-ти пробивает в верхний угол ворот Адриано Кастильо - 2:1. Дальше было еще интереснее. Главный судья Стефани Фраппар рассмешила Юргена Клоппа, назначив пенальти в ворота "Ливерпуля" за фол Кастильо на Абрахама. С 11-ти метров Жоржиньо переигрывает голкипера "красных" - 2:2.

На 105-й минуте еще один голевой момент у ворот "Ливерпуля", но удару Абрахама немного не хватило точности. В начале заключительной 15-минутки снова преимущество было за "Челси". В течение одной минуты лондонцы создали два голевых момента. Сначала удар Абрахама в прыжке отразил Кастильо. В следующей атаке уже Педро сильным ударом метров с 19-ти пробил близко к штанге.

Далее были пенальти, где сильнее оказался "Ливерпуль". Счет серии - 5: 4. Решающим стал десятый удар Абрахама, который ногами отразил Адриан Кастильо, принеся "Ливерпулю" второй еврокубковый трофей в 2019 году.