Війна на сході: Окупанти здійснили 13 обстрілів, один боєць ООС загинув

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

- неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил. З них двічі із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм:

- поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм;

- в районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів;

- поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби, 15 серпня, ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.