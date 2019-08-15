Война на востоке: Оккупанты совершили 13 обстрелов, один боец ООС погиб

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Четверг, 15 августа 2019, 07:36

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

- неподалеку Песков - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил. Из них дважды из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм:

- вблизи Южного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 мм;
- в районе Зайцевой – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вольного - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток, 15 августа, вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

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Темы: ООС боевые действия


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