Затримання заступника міністра Гримчака: з'явилося відео

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.

Гримчак – крайній зліва, у смугастій футболці Фото з facebook генпрокурора Юрія Луценка

Деталі: Як видно з відео, силовики вилучили білу торбу, у якій були складені 9 пачок доларових купюр у поліетиленових пакетах.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, Гримчак та його спільник наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. ​

Що було раніше: 14 серпня Гримчака та його помічника затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара.

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