Затримання заступника міністра Гримчака: з'явилося відео
Четвер, 15 серпня 2019, 11:21
Джерело: сайт СБУ
Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.
Деталі: Як видно з відео, силовики вилучили білу торбу, у якій були складені 9 пачок доларових купюр у поліетиленових пакетах.
За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, Гримчак та його спільник наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Що було раніше: 14 серпня Гримчака та його помічника затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара.
Передісторія:
- Загалом зловмисники вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
Українська правда