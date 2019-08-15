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Затримання заступника міністра Гримчака: з'явилося відео

Четвер, 15 серпня 2019, 11:21
Силовики зламують двері у кабінет Гримчака
Фото: СБУ

Джерело: сайт СБУ

Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні $1,1 мільйона хабара.   

 

Гримчак – крайній зліва, у смугастій футболці

Фото з facebook генпрокурора Юрія Луценка 

Деталі: Як видно з відео, силовики вилучили білу торбу, у якій були складені 9 пачок доларових купюр у поліетиленових пакетах.

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, Гримчак та його спільник наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. ​

Що було раніше: 14 серпня Гримчака та його помічника затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 

 

Передісторія:

  • Загалом зловмисники вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Українська правда

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Теми: СБУГримчакхабар
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