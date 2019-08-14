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СБУ затримала заступника МінТОТ Гримчака під час одержання хабара

Середа, 14 серпня 2019, 22:36
СБУ затримала заступника МінТОТ Гримчака під час одержання хабара

Джерело: СБУ у Facebook, МінТОТ у Твіттері, генпрокурор Юрій Луценко

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро провели обшуки і затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Повідомлення СБУ: Співробітники СБУ спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ".

Деталі: Затримані вимагали хабар на суму 1,1 мільйонів доларів США від підприємця в обмін на "сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави".

За словами генпрокурора Юрія Луценка, який послався на негласні слідчі розшукові дії, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Затримання відбулося під час одержання частини коштів, а саме 480 тисяч доларів. 

Слідчими діями керували прокурори управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ.

Кримінальне провадження розслідують представники НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

Водночас у відомстві заявили, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства, а згаданий силовиками "помічник" не є помічником заступника міністра. Такої посади в МінТОТ не існує.

Заява МінТОТ: "За інформацією, яка є в розпорядженні МТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра".

Для довідки:

  • У політиці Гримчак – з 1997 року. Починав із секретаря Макіївського міського комітету Соціалістичної партії. Через рік став заступником голови Кіровської райради Макіївки.
  • 2002 - 2005 – помічник нардепа Юрія Луценка.
  • У 2005-2006 роках – заступник голови Донецької ОДА.
  • З 2007 року став нардепом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". На парламентських виборах 2012 року безуспішно балотувався до Верховної Ради від "Батьківщини".
  • З 25 жовтня 2016 року Гримчак працював у МінТОТ на посаді радника міністра Вадима Черниша, а 10 березня 2017 року став його заступником.

Українська правда

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Теми: МінТОТСБУНАБУхабар
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