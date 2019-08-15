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Задержание заместителя министра Грымчака: появилось видео

Четверг, 15 августа 2019, 11:21
Силовики взламывают двери в кабинет Грымчака
Фото: СБУ

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $ 1,1 миллиона взятки. 

 
Грымчак – крайний слева, в полосатой футболке  
ФОТО С FACEBOOK Генпрокурора ЮРИЯ ЛУЦЕНКО

Детали: Как видно из видео, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.

По словам прес-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, сейчас Грымчак и его сообщник находятся в изоляторе временного содержания.

Что было раньше: 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 

 

Предыстория:

  • В общем злоумышленники требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Украинская правда

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Темы: СБУГрымчаквзятка
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