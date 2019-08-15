Задержание заместителя министра Грымчака: появилось видео
Четверг, 15 августа 2019, 11:21
Источник: сайт СБУ
Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $ 1,1 миллиона взятки.
Детали: Как видно из видео, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.
По словам прес-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, сейчас Грымчак и его сообщник находятся в изоляторе временного содержания.
Что было раньше: 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки.
Предыстория:
- В общем злоумышленники требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Украинская правда