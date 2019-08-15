Задержание заместителя министра Грымчака: появилось видео

7835 просмотров
Четверг, 15 августа 2019, 11:21
Силовики взламывают двери в кабинет Грымчака
Фото: СБУ

Источник: сайт СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве $ 1,1 миллиона взятки. 

Детали: Как видно из видео, силовики изъяли белую сумку, в которой были сложены 9 пачек долларовых купюр в полиэтиленовых пакетах.

Что было раньше: 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 

 

Предыстория:

  • В общем злоумышленники требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ Грымчак взятка


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ задержала заместителя МинВОТ Грымчака при получении взятки 14 августа 2019, 22:36
Женщины вербуют офицеров ВСУ для ФСБ в соцсетях – Служба безопасности 13 августа 2019, 17:18
СБУ разоблачила масштабную рейдерскую группировку в Одесской области 13 августа 2019, 16:44
Все новости
Главные новости
Безсмертный рассказал, что предлагал Данилюку до увольнения
Тейлор: Встреча Зеленского и Трампа будет скоро, а Богдан – не преграда
Война на востоке: Оккупанты совершили 13 обстрелов, один боец ООС погиб
Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
Все новости
еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

здоровье

10 простых способов помогут похудеть без диет

спорт

Бегать ли марафоны и как поддержать мотивацию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів