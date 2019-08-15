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Суд зобов’язав НАБУ взятися за "зловживання" Луценка

Четвер, 15 серпня 2019, 14:20

Джерело: дані Єдиного реєстру судових рішень.

Солом`янський райсуд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження через заяву про зловживання владою чи службовим становищем генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Деталі: Слідчий суддя Максим Вишняк 5 серпня частково задовольнив скаргу неназваної особи на "бездіяльність директора НАБУ Артема Ситника, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

Як сказано в ухвалі суду, заявник 13 жовтня 2018 року звертався до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо вчинення генпрокурором Луценком кримінального правопорушення за ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

1 лютого 2019 року вказане звернення з комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції надійшло до НАБУ, але відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Заявник просив скасувати відмову Ситника виконати вимоги ст. 214 КПК при отриманні заяви/повідомлення про кримінальне правопорушення та зобов`язати директора НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказані ним відомості. 

Сторони справи не з’явилися до суду на розгляд клопотання, але надіслали письмові пояснення. 

Суд встановив, що впродовж 24 годин відомості про вчинення генпрокурором кримінального правопорушення до ЄРДР справді не внесено, як того вимагає ч. 1 ст. 214 КПК.

Слідчий суддя зробив висновок, що бездіяльність службових осіб НАБУ щодо невнесення відомостей заяви до реєстру не відповідає КПК.

"Не підлягають задоволенню вимоги скарги заявника щодо скасування рішення директора НАБУ про відмову виконати вимоги ст. 214 КПК при отриманні заяви/повідомлення про кримінальне правопорушення, оскільки в матеріалах скарги відсутні відомості, що таке рішення приймалося", – вирішив суддя водночас.

Таким чином ,суд частково задовольнив скаргу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як з'ясувала "Українська правда", заявником був Сергій Горбатюк.

До слова:

  • Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюка подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить скасувати наказ генпрокурора Луценка щодо службового розслідування.
  • Також Горбатюк заявляв, що нове управління ГПУ, яке наказав створити Луценко, дозволить генпрокурору призначити на керівні посади своїх людей і зашкодить розслідуванню справи про злочини проти Майдану. Сам Луценко це заперечує.
  • У січні Солом’янський райсуд Києва зобов’язав НАБУ почати розслідування за фактом отримання Луценком неправомірної вигоди у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЛуценкоНАБУПарубій
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