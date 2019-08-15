Суд обязал НАБУ взяться за "злоупотребления" Луценко

Источник: данные Единого реестра судебных решений.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство из-за заявления о злоупотреблении властью или служебным положением генеральным прокурором Юрием Луценко.

Детали: Следственный судья Максим Вишняк 5 августа частично удовлетворил жалобу неназванного лица на "бездействие директора НАБУ Артема Сытника, которое заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований".

Как сказано в постановлении суда, заявитель 13 октября 2018 года обращался к главе Верховной Рады Андрею Парубию относительно совершения генпрокурором Луценко уголовного преступления по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

1 февраля 2019 года указанное обращение из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поступило в НАБУ, но сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.

Заявитель просил отменить отказ Сытника выполнить требования ст. 214 УПК при получении заявления/сообщения об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные им сведения.

Стороны дела не явились в суд на рассмотрение ходатайства, но прислали письменные объяснения.

Суд установил, что в течение 24 часов сведения о совершении генпрокурором уголовного преступления в ЕРДР действительно не внесены, как того требует ч. 1 ст. 214 УПК.

Следственный судья сделал вывод, что бездействие должностных лиц НАБУ по невнесение сведений заявления в реестр не соответствует УПК.

"Не подлежат удовлетворению требования жалобы заявителя об отмене решения директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК при получении заявления/сообщения об уголовном правонарушении, поскольку в материалах жалобы отсутствуют сведения, что такое решение принималось", – решил судья вместе с тем.

Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как выяснила "Украинская правда", заявителем был Сергей Горбатюк.

К слову: