Суд обязал НАБУ взяться за "злоупотребления" Луценко
Источник: данные Единого реестра судебных решений.
Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство из-за заявления о злоупотреблении властью или служебным положением генеральным прокурором Юрием Луценко.
Детали: Следственный судья Максим Вишняк 5 августа частично удовлетворил жалобу неназванного лица на "бездействие директора НАБУ Артема Сытника, которое заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований".
Как сказано в постановлении суда, заявитель 13 октября 2018 года обращался к главе Верховной Рады Андрею Парубию относительно совершения генпрокурором Луценко уголовного преступления по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
1 февраля 2019 года указанное обращение из комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поступило в НАБУ, но сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены.
Заявитель просил отменить отказ Сытника выполнить требования ст. 214 УПК при получении заявления/сообщения об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные им сведения.
Стороны дела не явились в суд на рассмотрение ходатайства, но прислали письменные объяснения.
Суд установил, что в течение 24 часов сведения о совершении генпрокурором уголовного преступления в ЕРДР действительно не внесены, как того требует ч. 1 ст. 214 УПК.
Следственный судья сделал вывод, что бездействие должностных лиц НАБУ по невнесение сведений заявления в реестр не соответствует УПК.
"Не подлежат удовлетворению требования жалобы заявителя об отмене решения директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК при получении заявления/сообщения об уголовном правонарушении, поскольку в материалах жалобы отсутствуют сведения, что такое решение принималось", – решил судья вместе с тем.
Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу.
Постановление обжалованию не подлежит.
"Украинская правда" пытается выяснить, кто обращался с этим в Соломенский суд и о каких именно злоупотреблениях Луценко идет.
К слову:
- Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит отменить приказ генпрокурора Луценко относительно служебного расследования.
- Также Горбатюк заявлял, что новое управление ГПУ, которое приказал создать Луценко, позволит генпрокурору назначить на руководящие должности своих людей, что повредит расследованию преступлений против Майдана. Сам Луценко это отрицает.
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