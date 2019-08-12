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ГПУ руйнує розслідування справ Майдану – Горбатюк

Понеділок, 12 серпня 2019, 20:06
ГПУ руйнує розслідування справ Майдану – Горбатюк

Джерело: коментар "Громадському" керівника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка

Нове управління Генеральної прокуратури, яке наказав створити генпрокурор Юрій Луценко, дозволить йому призначити на керівні посади "своїх" людей і зруйнує механізм розслідування справ Майдану.

Пряма мова Горбатюка: "Це руйнує існуючий налагоджений механізм розслідування і призведе не тільки до затягування, а і до нищення розслідувань. То все поступові кроки для цього. Спочатку Луценко ліквідував департамент, розділивши слідчих і прокурорів. Тепер виведе з керівництва (керівника групи прокурорів управління спецрозслідувань ГПУ – ред.) Олексія Донського і мене чи когось з наших прокурорів та слідчих не призначить. А потім можна впливати на ці розслідування як завгодно. Крім того, рухатися ті провадження не будуть".

Реакція речниці генпрокурора Лариси Сарган: "Для генерального прокурора Юрія Луценка завершення розслідування щодо справ Майдану є терміновим. Луценко добився вироку Януковича. Чому Горбатюк не почав процедуру заочного засудження Сергія Кусюка (екс-беркутівець, керував штурмом Майдану, втік до Росії – ред.)?"

Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко 8 серпня наказав ліквідувати у Генпрокуратурі відділ криміналістичного супроводження досудового розслідування та інформаційно-аналітичної роботи.

Натомість буде створене Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

 

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Теми: ГенпрокуратураМайдан
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