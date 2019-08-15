Рябошапка пообіцяв нарешті ратифікувати Римський статут

Джерело: Руслан Рябошапка

Про намір "нарешті ратифікувати" Римський статут міжнародного кримінального суду заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив на засіданні групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи.

Пряма мова: "Один з пріоритетів – нарешті ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому".

Деталі: На засіданні йшлося про напрацювання правових підстав для повернення окупованих територій Донбасу та Криму.

Рябошапка пообіцяв підготувати концепцію перехідного правосуддя та імплементувати норми і принципи міжнародного гуманітарного і кримінального права.

Чому це важливо: Ратифікація Римського статуту міжнародного кримінального суду є частиною Угоди про асоціацію з ЄС. Це міжнародне зобов'язання.

Злочини, скоєні на території України у зв'язку з війною, є юрисдикцією МКС. Ратифікація також гарантує неможливість уникнення покарання за міжнародні злочини.

Приєднання України до МКС стимулюватиме роботу правоохоронної та судової систем. Суд може розпочати провадження, коли національна правоохоронна система не може чи не хоче самостійно розслідувати найтяжчі злочини.

МКС називають таким собі "Гаазьким судом", який може притягнути до відповідальності будь-яких високопосадовців.

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