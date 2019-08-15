Рябошапка пообещал наконец-то ратифицировать Римский статут

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Четверг, 15 августа 2019, 20:29

Источник: Руслан Рябошапка 

О намерении "наконец ратифицировать" Римский статут международного уголовного суда зампред Офиса президента Руслан Рябошапка заявил на заседании группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы.

Прямая речь: "Один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад".

Детали: На заседании речь шла о наработке правовых оснований для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. 

Рябошапка пообещал подготовить концепцию переходного правосудия и имплементировать нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права. 

Почему это важно: Ратификация Римского статута международного уголовного суда является частью Соглашения об ассоциации с ЕС. Это международное обязательство. 

Преступления, совершенные на территории Украины в связи с войной, являются юрисдикцией МКС. Ратификация также гарантирует невозможность избежания наказания за международные преступления. 

Присоединение Украины к МКС стимулирует работу правоохранительной и судебной систем. Суд может начать производство, когда национальная правоохранительная система не может или не хочет самостоятельно расследовать тяжкие преступления. 

МКС называют "Гаагским судом", который может привлечь к ответственности любого чиновника. 

Знать больше: Римский статут Международного уголовного суда: в чем проблема с ратификацией? 

Почему Порошенко боится Международного уголовного суда? 

Предыстория: 

  • Римский статут, принятый в 1998 году, установил четыре основные международные преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. 
  • Страны, которые ратифицировали его, становятся участниками Международного уголовного суда и становятся подсудимыми за преступления, совершенные их гражданами или на их территории. 
  • Украина договор подписала, но не ратифицировала.
  • Конституционный Суд в решении от 11 июля 2001 года (№ 3-в / 2001) констатировал, что Римский устав не соответствует Конституции в части, касающейся положений абзаца десятого преамбулы и ст. 1 устава, по которым "Международный уголовный суд ... дополняет национальные органы уголовной юстиции". 
  • Верховная Рада могла ратифицировать Римский статут после внесения в ст. 124 Конституции дополнения, согласно которому Украина признает юрисдикцию МКС на условиях и в порядке, предусмотренных уставом.
  • В 2014 году Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с Европейским союзом, тем самым обязавшись ратифицировать статут. 
  • В феврале 2015 года фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что не поддержит ратификацию, мол, потому, что он может быть использован "против нас самих в этой военной ситуации". 
  • 20 января 2016 года Amnesty International в Украине призвала президента Петра Порошенко ускорить ратификацию. 
  • 2 июня 2016 года Верховная Рада утвердила изменения в Конституцию в части правосудия конституционным большинством. При этом, изменения в Конституцию отложили ратификацию Римского статута на три года.

Украинская правда

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Темы: Офис президента оккупация Донбасс Крым


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