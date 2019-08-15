Рябошапка пообещал наконец-то ратифицировать Римский статут

Источник: Руслан Рябошапка

О намерении "наконец ратифицировать" Римский статут международного уголовного суда зампред Офиса президента Руслан Рябошапка заявил на заседании группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы.

Прямая речь: "Один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад".

Детали: На заседании речь шла о наработке правовых оснований для возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Рябошапка пообещал подготовить концепцию переходного правосудия и имплементировать нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.

Почему это важно: Ратификация Римского статута международного уголовного суда является частью Соглашения об ассоциации с ЕС. Это международное обязательство.

Преступления, совершенные на территории Украины в связи с войной, являются юрисдикцией МКС. Ратификация также гарантирует невозможность избежания наказания за международные преступления.

Присоединение Украины к МКС стимулирует работу правоохранительной и судебной систем. Суд может начать производство, когда национальная правоохранительная система не может или не хочет самостоятельно расследовать тяжкие преступления.

МКС называют "Гаагским судом", который может привлечь к ответственности любого чиновника.

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