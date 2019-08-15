Ліга Європи. "Зоря" проходить у плей-офф раунду, "Маріуполь" вилітає

Луганська "Зоря" пробилася до плей-офф раунду Ліги Європи. За сумою двох матчів "Зоря" перемогла болгарський ЦСКА з рахунком 2:1.

Після нічиєї 1:1 у Софії українці мали чималі проблеми з ЦСКА в Запоріжжі. На 22-й хвилині болгари залишилися в меншості. Іван Туріцов за друге попередження був вилучений після фолу на Назарію Русину, який міг вийти сам на сам із воротарем. Але гості в меншості грали ще гостріше в атаці, ніж у повному складі.

На 28-й хвилині небезпечний удар Евандро да Сілва відбиває Микита Шевченко. "Зоря" у перші 45 хвилин мала лише один момент, коли у воротаря гостей двічі пробивав Богдан Михайличенко.

У другому таймі "Зоря" мала ігрову перевагу, а ЦСКА знову небезпечно контратакував. Кілька разів рятував команду Шевченко після ударів Алі Соу та Кірстіяна Малінова. У "Зорі" небезпечних ударів по воротах ЦСКА завдали Богдан Ледньов та Дмитро Хомченовський.

Тим не менше луганська команда змогла дотиснути гостей на останніх хвилинах. На 89-й хвилині Русин спочатку пробив з метрів 14-ти, і м`яча з порожніх воріт вибив захисник. З другої спроби Назарій обіграв воротаря і пробив у нижній кут воріт - 1:0. Через 30 секунд Русин отримав друге попередження та вилучення, оскільки святкувавши гол кинув на газон футболку. Арбітр покарав українця за таку недбалість. Тепер Русин пропустить перший матч плей-офф раунду Ліги Європи, де "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Еспаньол" - "Люцерн".

Залишає турнір після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації ФК "Маріуполь". Після нічиєї 0:0 в першій грі маріупольців розгромив на виїзді нідерландський АЗ з рахунком 0:4.

Після зустрічі в Маріуполі, де АЗ домінував майже протягом усього матчу, мало хто ставив на українську команду. У першому таймі в АЗ була повна перевага і в результаті - два голи у ворота "Маріуполя". На 21-й хвилині Келвін Стегенс ударом з близької відстані переграв Рустама Худжамова - 1:0. На 45-й хвилині рахунок став 2:0. Гол забив ударом з метрів 20-ти Томас Аувеян. У "Маріуполя" був лише один удар у бік воріт АЗ.

У другому таймі АЗ знову має перевагу та забиває ще два м`ячі у ворота Худжамова. На 62-й хвилині Стев Вюйтенс утретє в цій грі пробив ворота маріупольців. На 91-й хвилині автогол на свій рахунок записав Сергій Яворський, який зрізав м`яча у власні ворота - 0:4.