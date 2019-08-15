Лига Европы. "Заря" проходит в плей-офф раунда, "Мариуполь" вылетает

Луганская "Заря" пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы. По сумме двух матчей "Заря" победила болгарский ЦСКА со счетом 2:1.

После ничьей 1:1 в Софии украинцы имели большие проблемы с ЦСКА в Запорожье. На 22-й минуте болгары остались в меньшинстве. Иван Турицов за второе предупреждение был удален после фола на Назарии Русине, который мог выйти один на один с вратарем. Но гости в меньшинстве играли еще острее в атаке, чем в полном составе.

На 28-й минуте опасный удар Эвандро да Силва отражает Никита Шевченко. "Заря" в первые 45 минут создала лишь один момент, когда у вратаря гостей дважды пробивал Богдан Михайличенко.

Во втором тайме "Заря" имела игровое преимущество, а ЦСКА снова опасно контратаковал. Несколько раз спасал команду Шевченко после ударов Али Соу и Кирстияна Малинова. В "Заре" опасные удары по воротам ЦСКА нанесли Богдан Леднев и Дмитрий Хомченовский.

Тем не менее луганская команда смогла дожать гостей на последних минутах. На 89-й минуте Русин сначала пробил метров с 14-ти, и мяч из пустых ворот выбил защитник. Со второй попытки Назарий обыграл вратаря и пробил в нижний угол ворот – 1:0. Через 30 секунд Русин получил второе предупреждение и удаление, поскольку, празднуя гол, бросил на газон футболку. Арбитр наказал украинца за такую ​​халатность. Теперь Русин пропустит первый матч плей-офф раунда Лиги Европы, где "Заря" встретится с победителем пары "Эспаньол" - "Люцерн".

Покидает турнир после ответного матча третьего раунда квалификации ФК "Мариуполь". После ничьей 0:0 в первой игре мариупольцев разгромил на выезде нидерландский АЗ со счетом 0:4.

После встречи в Мариуполе, где АЗ доминировал на протяжении почти всего матча, мало кто ставил на украинскую команду. В первом тайме у АЗ было полное преимущество и в итоге – два гола в ворота "Мариуполя". На 21-й минуте Келвин Стегенс ударом с близкого расстояния переиграл Рустама Худжамова – 1:0. На 45-й минуте счет стал 2:0. Гол забил ударом метров с 20-ти Томас Аувеян. У "Мариуполя" был только один удар в сторону ворот АЗ.

Во втором тайме у АЗ снова преимущество, и клуб забивает еще два мяча в ворота Худжамова. На 62-й минуте Стев Вюйтенс в третий раз за игру пробил ворота мариупольцев. На 91-й минуте автогол на свой счет записал Сергей Яворский, срезав мяч в собственные ворота – 0:4.