"Суд" переніс розгляд справи Едема Бекирова через погіршення його здоров'я

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 01:19

15 серпня, "Верховний суд" Криму через погіршення здоров’я політв'язня Едема Бекірова переніс розгляд справи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"На сьогодні було заплановано розгляд клопотання про перенесення справи Бекірова в "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" або "Центральний районний суд" Сімферополя.Однак Бекіров не зміг брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, як це було заплановано. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане приміщення на території СІЗО" - розповіла Денісова.

"Через біль у спині він не зміг цього зробити. З тієї ж причини два дні тому Едем Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом", — додала омбудсмен.

Зазначається, що засідання "Верховного суду" перенесли на 14:00 20 серпня.

Нагадаємо:

  • У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО, в чергове погіршився стан здоров'я.
  • Так, за словами адвоката, в Бекірова затисло нерв у хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка та відчуває сильні болі в спині.

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Теми: Крим Росія


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