“Суд” перенес рассмотрение дела Эдема Бекирова из-за ухудшения его здоровья

Пятница, 16 августа 2019, 01:19

15 августа, "Верховный суд" Крыма из-за ухудшения здоровья политзаключенного Эдема Бекирова перенес рассмотрение дела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня было запланировано рассмотрение ходатайства о переносе дела Бекирова в "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд" Симферополя. Однако Бекиров не смог участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, как это было запланировано. Для этого ему необходимо было прийти с камеры в специально оборудованное помещение на территории СИЗО" - рассказала Денисова.

"Из-за боли в спине он не смог этого сделать. По той же причине два дня назад Эдем Бекиров не встретился со своим адвокатом", — добавила омбудсмен

Отмечается, что заседание "Верховного суда" перенесли на 14:00 20 августа.

Напомним:

  • У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО в очередной раз ухудшилось состояние здоровья. 
  • Так, по словам адвоката, у Бекирова защемило нерв в позвоночнике, из-за чего он совсем не может встать с постели и испытывает сильные боли в спине.

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Темы: Крым Росcия


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