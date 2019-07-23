Політв’язень Бекіров не встає з ліжка — адвокат
У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО, в чергове погіршився стан здоров'я.
Про це повідомляє адвокат політв’язня Олексій Ладін, передає "Крим.Реалії".
Так, за словами адвоката, в Бекірова затисло нерв у хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка та відчуває сильні болі в спині.
"Я відразу ж звернувся до медчастини СІЗО. Медпрацівник до нього зайшов. Чому це сталося я наразі не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", — зазначив захисник.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.
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