Політв’язень Бекіров не встає з ліжка — адвокат

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Вівторок, 23 липня 2019, 03:47

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО, в чергове погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє адвокат політв’язня Олексій Ладін, передає "Крим.Реалії".

Так, за словами адвоката, в Бекірова затисло нерв у хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка та відчуває сильні болі в спині.

"Я відразу ж звернувся до медчастини СІЗО. Медпрацівник до нього зайшов. Чому це сталося я наразі не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", — зазначив захисник.

Нагадаємо:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

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Теми: СІЗО Росія


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