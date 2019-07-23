Політв’язень Бекіров не встає з ліжка — адвокат

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують в Сімферопольському СІЗО, в чергове погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє адвокат політв’язня Олексій Ладін, передає "Крим.Реалії".

Так, за словами адвоката, в Бекірова затисло нерв у хребті, через що він зовсім не може встати з ліжка та відчуває сильні болі в спині.

"Я відразу ж звернувся до медчастини СІЗО. Медпрацівник до нього зайшов. Чому це сталося я наразі не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним", — зазначив захисник.

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