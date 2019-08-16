У Китаї 17 людей пропали безвісти

2 перегляди
П'ятниця, 16 серпня 2019, 06:05

У китайській провінції Сичуань в результаті гірського обвалу безвіста пропали 17 людей.

Про це повідомляє видання Xinhua, передає НВ.

У місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що за попередніми даними, в результаті події безвіста пропали 17 осіб.Обвалення гірської породи сталося на ділянці залізниці Ченду-Куньмін.

Відмічається, що пошуково-спасальні роботи продовжуються.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Китай аварія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп погрожує вийти із СОТ 14 серпня 2019, 03:17
США відкладуть введення мит на китайські ноутбуки та телефони 13 серпня 2019, 18:01
МЗС назвало 3 країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну 9 серпня 2019, 12:52
Усі новини
Головні новини
Ліга Європи. "Зоря" проходить у плей-офф раунду, "Маріуполь" вилітає
Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві
Рябошапка пообіцяв нарешті ратифікувати Римський статут
Поліція Британії заявила про ще одну жертву отруєння в Солсбері
Усі новини
подкаст

В чому різниця між НАБУ, НАЗК та САП?

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним

репортаж

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України