У Китаї 17 людей пропали безвісти

У китайській провінції Сичуань в результаті гірського обвалу безвіста пропали 17 людей.

Про це повідомляє видання Xinhua, передає НВ.

У місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що за попередніми даними, в результаті події безвіста пропали 17 осіб.Обвалення гірської породи сталося на ділянці залізниці Ченду-Куньмін.

Відмічається, що пошуково-спасальні роботи продовжуються.