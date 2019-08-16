У Китаї 17 людей пропали безвісти
У китайській провінції Сичуань в результаті гірського обвалу безвіста пропали 17 людей.
Про це повідомляє видання Xinhua, передає НВ.
У місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що за попередніми даними, в результаті події безвіста пропали 17 осіб.Обвалення гірської породи сталося на ділянці залізниці Ченду-Куньмін.
Відмічається, що пошуково-спасальні роботи продовжуються.
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