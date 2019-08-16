В Китае 17 человек пропали без вести
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Пятница, 16 августа 2019, 06:05
Об єтом сообщает издание Xinhua, передает НВ.
В местном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что по предварительным данным, в результате происшествия без вести пропали 17 человек. Обрушение горной породы произошло на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.
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