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"Укроборонпром" найняв юристів Порошенка, щоб створити підприємство з китайцями

П'ятниця, 16 серпня 2019, 08:58
Укроборонпром найняв юристів Порошенка, щоб створити підприємство з китайцями

Джерело: "Наші гроші", Prozorro

Державний концерн "Укроборонпром" 20 червня уклав угоду з ТОВ "Авеллум Партнерс", яка раніше співпрацювала з п’ятим президентом Петро Порошенком, щоб створити спільне підприємство з китайськими партнерами.

Дослівно: "Столична "Авеллум Партнерс" Миколи Стеценка і Гліба Бондаря була юридичним радником екс-президента Петра Порошенка зі створення вірґінського офшора "Prime Asset Partners" для нібито подальшого продажу компанії "Рошен".

Керівник "Авеллум Партнерс" Микола Стеценко входить до наглядової ради банку "Авангард", що належить управляючим директорам компанії "ICU" Костянтину Стеценку і Макару Пасенюку".

Деталі: Угоду уклали влітку та замовили послуг на 891 тисячу гривень до кінця року.  Вказано, що держконцерн замовив "послуги юридичних консультацій та правового інформування, пов’язані зі створенням спільного підприємства із китайськими партнерами".

Відзначається, що аванс 50% юристам виплатять у строк до 31 липня 2019 року, а решту суми – у строк до 31 серпня 2019 року.

Журналісти припускають, що мова йде про АТ "Мотор Січ", адже держава в особі одного з підприємств концерну "Укроборонпром" на безоплатній основі отримає 25,00002% акцій АТ "Мотор Січ". При цьому контрольний пакет акцій перейде до інвесторів з Китаю.

У прес-службі "Укроборонпрому" підтвердили підписання договору про передачу державі 25% акцій компанії.

Договір про співпрацю підписали між державою в особі "Укроборонпрому", компанією Скайрайзон Ейркрафт Холдінгс Лімітед і компанією Бейджинг Сіньвей Телеком Технолоджі Груп Ко., Лтд.

Договір передбачає передачу 25,00002% акцій ПАТ "Мотор Січ" на користь України на безоплатній основі. За його договору, акціонери  будуть спільно керувати компанією.

Водночас, реалізація умов укладених договорів можлива тільки після отримання дозволу від АМКУ на концентрацію. Наразі АМКУ відкрив справу і поки ще не виніс рішення.

Що було раніше: Видання Liga.net писало з посиланням на анонімне джерело, що за законом "Укроборонпром" не має права створювати спільних підприємств з іноземними компаніями, тому на вищому державному рівні було прийнято рішення перевести частину акцій Мотор Січ під підприємство "Укроборонпрому".

Повідомлялося, що формальним власником 25% акцій може стати ДП "Івченко Прогрес".

"Мотор Січ" – підприємство у Запоріжжі, яке розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків та вертольотів, а також промислові газотурбінні установки.

Нагадаємо: 

  • У 2019 році президент і генеральний конструктор "Мотор Січі" Богуслаєв не потрапив до Верховної Ради. 
  • Богуслаєв тричі проходив у Раду за списком "Партії регіонів", а в 2014 році потрапив у парламент як самовисуванець.
  • У липні 2019 року Служба безпеки заявила, що припинила незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: УкроборонпромКитайПорошенко
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