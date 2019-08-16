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"Укроборонпром" нанял юристов Порошенко, чтобы создать предприятие с китайцами

Пятница, 16 августа 2019, 08:58
Укроборонпром нанял юристов Порошенко, чтобы создать предприятие с китайцами

Источник: "Наши деньги", Prozorro

Государственный концерн "Укроборонпром" 20 июня заключил соглашение с ООО "Авеллум Партнерс", которая ранее сотрудничала с пятым президентом Петр Порошенко, чтобы создать совместное предприятие с китайскими партнерами.

Дословно: "Столичная "Авеллум Партнерс" Николая Стеценко и Глеба Бондаря была юридическим советником экс-президента Петра Порошенко по созданию Виргинского офшора "Prime Asset Partners" для якобы последующей продажи компании "Рошен".

Руководитель "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко входит в наблюдательный совет банка "Авангард", принадлежащий управляющим директорам компании "ICU" Константину Стеценко и Макару Пасенюку".

Детали: Соглашение заключили летом и заказали услуг на 891 тысячу гривен до конца года. Указано, что госконцерн заказал "услуги юридических консультаций и правового информирования, связанные с созданием совместного предприятия с китайскими партнерами".

Отмечается, что аванс 50% юристам выплатят в срок до 31 июля 2019 года, а остальную сумму - в срок до 31 августа 2019 года.

Журналисты предполагают, что речь идет об АО "Мотор Сич", ведь государство в лице одного из предприятий концерна "Укроборонпром" на безвозмездной основе получит 25,00002% предприятия. При этом контрольный пакет акций перейдет к инвесторам из Китая.

В пресс-службе "Укроборонпрома" подтвердили подписание договора о передаче в собственность Украины 25% акций "Мотор Сич".

Договор о сотрудничестве подписали между государством в лице "Укроборонпрома", компанией Скайрайзон Эйркрафт Холдингс Лимитед и компанией Бейджинг Синьвей Телеком Технолоджи Групп Ко., Лтд.

Договор предусматривает передачу 25,00002% акций ПАО государству на безвозмездной основе. По условиям договора, акционеры будут совместно управлять компанией.

В то же время, реализация условий заключенных договоров возможна только после получения разрешения от АМКУ на концентрацию. Сейчас АМКУ открыл дело и пока еще не вынес решения.

Что было раньше: Издание Liga.net писало со ссылкой на анонимный источник, что по закону "Укроборонпром" не имеет права создавать совместных предприятий с иностранными компаниями, поэтому на высшем государственном уровне было принято решение перевести часть акций Мотор Сич под предприятие "Укроборонпрома".

Сообщалось, что формальным владельцем 25% акций может стать ГП "Ивченко Прогресс".

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Напомним: 

  • В 2019 году президент и генеральный конструктор "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев не попал в Верховную Раду.
  • Богуслаев трижды проходил в Раду по списку "Партии регионов", а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.
  • В июле 2019 года Служба безопасности заявила, что прекратила незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которые в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромКитайПорошенко
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