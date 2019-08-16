У НАЗК не побачили, що Порошенко "забув" про дві компанії в декларації

Джерело: "Наші гроші"

П'ятий президент Петро Порошенко не задекларував дві компанії у декларації за 2017 рік, а НАЗК цього не помітила.

Деталі: Порошенко у щорічній декларації за 2017 рік, вказав, що є бенефіціаром у 102 фірмах. Водночас, за даними єдиного реєстру юросіб та інших відкритих реєстрів, він "забув" вказати ТОВ "Калина-автолізинг" і ТОВ "Країна-асистанс".

Зокрема, у 2017 році ПАТ "Страхова компанія "Калина" утворила ТОВ "Калина-автолізинг", в листопаді 2017 року бенефіціаром та власником істотної участі у цьому ТОВ значився Порошенко.

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал ТОВ "Калина-автолізинг" становив 18 млн. грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

2009 року було засноване ТОВ "Країна-асистанс", а 21 липня 2016 року власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ став Порошенко.

Повідомляється, що протягом 2016-2019 років змін щодо кінцевого бенефіціарного власника та засновників ТОВ не було. Статутний капітал підприємства становить 62 500 грн.

22 червня 2018 року НАЗК рішенням №1281 відзвітувало про повну перевірку декларації Порошенка і порушень не виявило.

Відзначається, що 27 лютого 2019 року ГО "Антикорупційний штаб" звернулася з листом до НАЗК і просив перевірити недекларування Порошенком двох компаній.

4 червня 2019 року НАЗК відповіло, що перевірило дані факти і "частково встановило підтвердження наданої інформації" та пообіцяло вжити заходів.

Повідомляється, що такі дії Порошенка підпадають під ст. 366-1 ККУ ("декларування недостовірної інформації").

Це порушення карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади.

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