В НАПК не увидели, что Порошенко "забыл" о двух компаниях в декларации

Источник: "Наши деньги"

Пятый президент Петр Порошенко не задекларировал две компании в декларации за 2017 год, а НАПК этого не заметил.

Детали: Порошенко в ежегодной декларации за 2017 год, указал, что является бенефициаром в 102 фирмах. В то же время, по данным единого реестра юрлиц и других открытых реестров, он "забыл" указать ООО "Калина-автолизинг" и ООО "Страна ассистанс".

В частности, в 2017 году ОАО "Страховая компания "Калина" образовала ООО "Калина-автолизинг", в ноябре 2017 года бенефициаром и владельцем существенного участия в этом ООО числился Порошенко.

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал ООО "Калина-автолизинг" составил 18 млн. грн, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

2009 года было основано ООО "Страна ассистанс", а 21 июля 2016 года владельцем существенного участия и конечным бенефициарным владельцем ООО стал Порошенко.

Сообщается, что в течение 2016-2019 годов изменений относительно конечного бенефициарного владельца и учредителей ООО не было. Уставный капитал предприятия составляет 62500 грн.

22 июня 2018 НАПК решением №1281 отчиталось о полной проверке декларации Порошенко и нарушений не выявило.

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