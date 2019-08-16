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В НАПК не увидели, что Порошенко "забыл" о двух компаниях в декларации

Пятница, 16 августа 2019, 09:46
В НАПК не увидели, что Порошенко забыл о двух компаниях в декларации
фото УП

Источник: "Наші гроші"

Пятый президент Петр Порошенко не задекларировал две компании в декларации за 2017 год, а НАПК этого не заметил.

Детали: Порошенко в ежегодной декларации за 2017 год, указал, что является бенефициаром в 102 фирмах. В то же время, по данным единого реестра юрлиц и других открытых реестров, он "забыл" указать ООО "Калина-автолизинг" и ООО "Страна ассистанс".

В частности, в 2017 году ОАО "Страховая компания "Калина" образовала ООО "Калина-автолизинг", в ноябре 2017 года бенефициаром и владельцем существенного участия в этом ООО числился Порошенко.

По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал ООО "Калина-автолизинг" составил 18 млн. грн, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

2009 года было основано ООО "Страна ассистанс", а 21 июля 2016 года владельцем существенного участия и конечным бенефициарным владельцем ООО стал Порошенко.

Сообщается, что в течение 2016-2019 годов изменений относительно конечного бенефициарного владельца и учредителей ООО не было. Уставный капитал предприятия составляет 62500 грн.

22 июня 2018 года НАПК решением №1281 отчиталось о полной проверке декларации Порошенко и нарушений не выявило.

Сообщается, что такие действия Порошенко подпадают под ст. 366-1 УК ("Декларирование недостоверной информации").

Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним:

  • За прошлый год Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов, а в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен доходов.
  • У Порошенко объяснили, что сумма дохода настолько выросла, потому что он 3 года не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является, а указанная сумма является доходом за все это время.

Темы: Порошенкодекларации
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