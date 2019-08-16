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Купрія облили чимось схожим на фекалії: каже, що це справа рук Матіоса

П'ятниця, 16 серпня 2019, 12:59
Купрія облили чимось схожим на фекалії: каже, що це справа рук Матіоса

Джерело: прес-служба поліції Київської області

У Київській області двоє невідомих напали на народного депутата Віталія Купрія, його облили рідиною схожою на екскременти і зникли на автомобілі "Опель".

Дослівно: "16 серпня, близько 10 години, двоє невідомих напали на народного депутата. Забризкали чоловікові обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили йому одяг рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти".

Пізніше у Facebook нардеп Віталій Купрій повідомив, що напад стався на нього.

Дослівно Купрій: "Щойно на мене здійснили уже 3 чи 4 замах. Мене попекли балончиком з рідиною, у мене тут все плече смердить...Такої чеченської зовнішності двоє молодиків, одна дівчина, "Опель"... Я бився з ними, вибито тут у мене і пошкоджено піджак. У мене зараз все пече, і рука, і все...Зараз викликали швидку".  

 

Деталі: Відзначається, що експертиза встановить, якою саме речовиною облили Купрія. Напад стався на одній з вулиць селища Гостомель. Після інциденту зловмисники зникли на автомобілі "Опель" сірого кольору.

Пізніше Купрій опублікував фото відео зловмисників. Нардеп звинувачує у замовлені замаху на нього головного військового прокурора Анатолія Матіоса та підприємця Володимира Теслю.

За словами Купрія, охоронцям житлового комплексу, біля якого на нього напади, вдалося вихопити в одного з нападників сумку з документами, телефоном і тд.

Нардеп стверджує, що на нього напав чеченець Руслан Хажмурзаєв.

 

Нагадаємо: 

  • Купрій нардеп VIII скликання Верховної Ради. У 2014 році він обирався у 29-му виборчому окрузі від "Блоку Петра Порошенка". У 2015 році він вийшов з фракції БПП.
  • У 2019 році він балотувався на посаду президента України як безпартійний самовисуванець.
  • У складі нової Верховної Ради Купрія не буде.
  • Купрій був радником голови Дніпропетровської ОДА олігарха Ігоря Коломойського. Також він був одним з лідерів партії Коломойського "УКРОП".

Українська правда

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Теми: поліціяКиївВерховна Рада
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