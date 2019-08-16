Под Киевом нардепа облили чем-то похожим на экскременты: полиция ввела план перехвата

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Пятница, 16 августа 2019, 12:59

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, его облили жидкостью похожей на экскременты и скрылись на автомобиле "Опель".

Дословно: "16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".

Позже в Facebook нардеп Виталий Куприй сообщил, что нападение произошло на него.

Дословно Куприй: "Только что на меня совершили уже 3 или 4 покушение. Меня обожгли баллончиком с жидкостью, у меня здесь все плечо воняет... Такой чеченской внешности двое парней, одна девушка, "Опель"... Я дрался с ними, выбито тут у меня и повреждено пиджак. У меня сейчас все печет, и рука, и все ... Сейчас вызвали скорую".

 

Детали: Отмечается, что экспертиза установит, какое именно вещество вылили на Куприя. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: полиция Киев Верховная Рада


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