Источник: пресс-служба полиции Киевской области

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, его облили жидкостью похожей на экскременты и скрылись на автомобиле "Опель".

Дословно: "16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".

Позже в Facebook нардеп Виталий Куприй сообщил, что нападение произошло на него.

Дословно Куприй: "Только что на меня совершили уже 3 или 4 покушение. Меня обожгли баллончиком с жидкостью, у меня здесь все плечо воняет... Такой чеченской внешности двое парней, одна девушка, "Опель"... Я дрался с ними, выбито тут у меня и повреждено пиджак. У меня сейчас все печет, и рука, и все ... Сейчас вызвали скорую".

Детали: Отмечается, что экспертиза установит, какое именно вещество вылили на Куприя. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Позже Куприй опубликовал фото видео злоумышленников. Нардеп обвиняет в заказе покушения на него главного военного прокурора Анатолия Матиос и предпринимателя Владимира Теслю.

По словам Куприя, охранникам жилого комплекса, у которого на него нападения, удалось выхватить у одного из нападавших сумку с документами, телефоном и тд.

Нардеп утверждает, что на него напал гражданин чеченец Руслан Хажмурзаев.

Напомним: