Куприя облили чем-то похожим на фекалии: говорит, что это дело рук Матиоса
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, его облили жидкостью похожей на экскременты и скрылись на автомобиле "Опель".
Дословно: "16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".
Позже в Facebook нардеп Виталий Куприй сообщил, что нападение произошло на него.
Дословно Куприй: "Только что на меня совершили уже 3 или 4 покушение. Меня обожгли баллончиком с жидкостью, у меня здесь все плечо воняет... Такой чеченской внешности двое парней, одна девушка, "Опель"... Я дрался с ними, выбито тут у меня и повреждено пиджак. У меня сейчас все печет, и рука, и все ... Сейчас вызвали скорую".
Детали: Отмечается, что экспертиза установит, какое именно вещество вылили на Куприя. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.
Позже Куприй опубликовал фото видео злоумышленников. Нардеп обвиняет в заказе покушения на него главного военного прокурора Анатолия Матиос и предпринимателя Владимира Теслю.
По словам Куприя, охранникам жилого комплекса, у которого на него нападения, удалось выхватить у одного из нападавших сумку с документами, телефоном и тд.
Нардеп утверждает, что на него напал гражданин чеченец Руслан Хажмурзаев.
Напомним:
- Куприй нардеп VIII созыва Верховной Рады. В 2014 году он избирался в 29-м избирательном округе от "Блока Петра Порошенко". В 2015 году он вышел из фракции БПП.
- В 2019 году он баллотировался на пост президента Украины как беспартийный самовыдвиженец.
- В составе новой Верховной Рады Куприя не будет.
- Куприй был советником председателя Днепропетровской ОГА олигарха Игоря Коломойского. Также он был одним из лидеров партии Коломойского "УКРОП".