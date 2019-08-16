Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Куприя облили чем-то похожим на фекалии: говорит, что это дело рук Матиоса

Пятница, 16 августа 2019, 12:59
Куприя облили чем-то похожим на фекалии: говорит, что это дело рук Матиоса

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя, его облили жидкостью похожей на экскременты и скрылись на автомобиле "Опель".

Дословно: "16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты".

Позже в Facebook нардеп Виталий Куприй сообщил, что нападение произошло на него.

Дословно Куприй: "Только что на меня совершили уже 3 или 4 покушение. Меня обожгли баллончиком с жидкостью, у меня здесь все плечо воняет... Такой чеченской внешности двое парней, одна девушка, "Опель"... Я дрался с ними, выбито тут у меня и повреждено пиджак. У меня сейчас все печет, и рука, и все ... Сейчас вызвали скорую".

 

Детали: Отмечается, что экспертиза установит, какое именно вещество вылили на Куприя. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Позже Куприй опубликовал фото видео злоумышленников. Нардеп обвиняет в заказе покушения на него главного военного прокурора Анатолия Матиос и предпринимателя Владимира Теслю.

По словам Куприя, охранникам жилого комплекса, у которого на него нападения, удалось выхватить у одного из нападавших сумку с документами, телефоном и тд.

Нардеп утверждает, что на него напал гражданин чеченец Руслан Хажмурзаев.

 

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: