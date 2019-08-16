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Втеча наркобарона від СБУ: у спецслужбі відсторонили винних

П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:12

Джерело: прес-центр Служби безпеки України у Facebook

СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі з аеропорту "Бориспіль" ізраїльтянина Амоса Дов Сільвера під час екстрадиції.

Дослівно: "Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України".

Деталі: За даними спецслужби, її оперативні підрозділи зараз розшукують іноземця.

Що було раніше: Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.

Передісторія:

  • У квітні прокуратура підготувала обвинувальний акт проти 27 осіб, підозрюваних у причетності до Telegrass.
  • Поліція прикрила віртуальний ринок марихуани, який діяв за програмою обміну повідомленнями Telegram, затримавши 42 підозрюваних членів в Ізраїлі, США, Україні та Німеччині, включаючи засновника Амоса Дов Сілвера.
  • Їм інкримінували різні злочини: торгівлю наркотиками, заохочення неповнолітніх до правопорушень, зберігання наркотиків (і не лише марихуани), перешкоджання правосуддю, відмивання коштів, ухилення від сплати податків.
  • Згідно з обвинуваченням, менеджери мережі приховували свої доходи за допомогою використання цифрових валют, таких як біткоїн.
  • Прокуратура підрахувала, що за останні 2 роки через мережу пройшли сотні мільйонів шекелів між понад 3 тисячами продавців наркотиків та приблизно 200 тисяч покупців.
  • Під час багаторічного розслідування мережі поліція допитала 90 осіб, 50 з яких – підозрювані.
  • У лютому 2018 року в Інтернет просочився повний список близько 3500 торговців Telegrass, включаючи імена, особисті дані та звинувачувальні відео.
  • Сілвер виступав за легалізацію коноплі. У березні він написав ізраїльській поліції з української в'язниці, що його переслідують за злочин, якого він не робив.

Українська правда

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Теми: СБУкриміналІзраїль
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