Втеча наркобарона від СБУ: у спецслужбі відсторонили винних
П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:12
Джерело: прес-центр Служби безпеки України у Facebook
СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі з аеропорту "Бориспіль" ізраїльтянина Амоса Дов Сільвера під час екстрадиції.
Дослівно: "Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України".
Деталі: За даними спецслужби, її оперативні підрозділи зараз розшукують іноземця.
Що було раніше: Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.
Передісторія:
- У квітні прокуратура підготувала обвинувальний акт проти 27 осіб, підозрюваних у причетності до Telegrass.
- Поліція прикрила віртуальний ринок марихуани, який діяв за програмою обміну повідомленнями Telegram, затримавши 42 підозрюваних членів в Ізраїлі, США, Україні та Німеччині, включаючи засновника Амоса Дов Сілвера.
- Їм інкримінували різні злочини: торгівлю наркотиками, заохочення неповнолітніх до правопорушень, зберігання наркотиків (і не лише марихуани), перешкоджання правосуддю, відмивання коштів, ухилення від сплати податків.
- Згідно з обвинуваченням, менеджери мережі приховували свої доходи за допомогою використання цифрових валют, таких як біткоїн.
- Прокуратура підрахувала, що за останні 2 роки через мережу пройшли сотні мільйонів шекелів між понад 3 тисячами продавців наркотиків та приблизно 200 тисяч покупців.
- Під час багаторічного розслідування мережі поліція допитала 90 осіб, 50 з яких – підозрювані.
- У лютому 2018 року в Інтернет просочився повний список близько 3500 торговців Telegrass, включаючи імена, особисті дані та звинувачувальні відео.
- Сілвер виступав за легалізацію коноплі. У березні він написав ізраїльській поліції з української в'язниці, що його переслідують за злочин, якого він не робив.
Українська правда