Втеча наркобарона від СБУ: у спецслужбі відсторонили винних

Джерело: прес-центр Служби безпеки України у Facebook

СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі з аеропорту "Бориспіль" ізраїльтянина Амоса Дов Сільвера під час екстрадиції.

Дослівно: "Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України".

Деталі: За даними спецслужби, її оперативні підрозділи зараз розшукують іноземця.

Що було раніше: Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.

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