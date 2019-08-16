Побег наркобарона от СБУ: в спецслужбе отстранили виновных

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook

СБУ проводит служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" израильтянина Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции.

Дословно: "Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, сейчас дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины".

Детали: По данным спецслужбы, ее оперативные подразделения сейчас разыскивают беглеца.

Что было раньше: Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.

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