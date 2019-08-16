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Побег наркобарона от СБУ: в спецслужбе отстранили виновных

Пятница, 16 августа 2019, 17:12

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook

СБУ проводит служебное расследование по факту побега из аэропорта "Борисполь" израильтянина Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции.

Дословно: "Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, сейчас дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины".

Детали: По данным спецслужбы, ее оперативные подразделения сейчас разыскивают беглеца.

Что было раньше: Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.

Предыстория:

  • В апреле прокуратура подготовила обвинительный акт против 27 человек, подозреваемых в причастности к Telegrass.
  • Полиция прикрыла виртуальный рынок марихуаны, который действовал по программе обмена сообщениями Telegram, задержав 42 подозреваемых членов в Израиле, США, Украине и Германии, включая основателя Амоса Дов Силвера.
  • Им инкриминировали различные преступления: торговлю наркотиками, поощрение несовершеннолетних к правонарушениям, хранение наркотиков (и не только марихуаны), препятствование правосудию, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.
  • Согласно обвинению, менеджеры сети скрывали свои доходы посредством использования цифровых валют, таких как биткоин.
  • Прокуратура подсчитала, что за последние 2 года через сеть прошли сотни миллионов шекелей между более чем 3 тысячами продавцов наркотиков и примерно 200 тысячами покупателей.
  • Во время многолетнего расследования сети полиция допросила 90 человек, 50 из которых – подозреваемые.
  • В феврале 2018 года в Интернет попал полный список около 3500 торговцев Telegrass, включая имена, личные данные и обвинительные видео.
  • Силвер выступал за легализацию конопли. В марте он написал израильской полиции из украинской тюрьмы, что его преследуют за преступление, которого он не совершал.

Украинская правда
Темы: СБУкриминалИзраиль
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