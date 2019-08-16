Корпуси для БТР: Укроборонпром відповів заводу, який поскаржився Зеленському

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 19:40

Джерело: заява Укроборонпрому

Укроборонпром відреагував на скаргу Лозівського ковальсько-механічного заводу президентові Володимиру Зеленському на те, що дії концерну загрожують виробництву корпусів для БТР-3 та БТР-4.

Пряма мова: "Лозівський ковальсько-механічний завод" вводить в оману суспільство і верховного головнокомандувача ЗСУ у питанні виготовлення корпусів для БТР-4.

Інформація, розповсюджена цим підприємством, про те, що використання фінської бронесталі, з якої виготовляють бронетехніку країн НАТО, начебто призводить до підвищення ціни на 1 млн грн за один корпус, не відповідає дійсності і є виявом несумлінної конкуренції".

Деталі: Представники держконцерну порівняли вартість корпусів для БТР-4 у "ЛКМЗ" з вартістю корпусу з імпортної сталі в "Харківському конструкторському бюро з машинобудування ім. Морозова".

 

Згідно з підрахунками, економія на корпусі з фінської бронесталі становить майже 0,4 млн грн. В Укроборонпромі відзначили, що при серійному виробництві БТР-4 "ідеться про мільйони зекономлених бюджетних гривень".

Що передувало: 16 серпня працівники харківського заводу, який виробляє броньовані корпуси для БТР, вузли і агрегати трансмісії, поскаржився Зеленському на "злочинні дії" керівництва підприємств Укроборонпрому.

Працівники заводу заявили, що концерн винен у тому, що "єдине в країні" виробництво броньованих корпусів для БТР-3 та БТР-4 "знаходиться на межі існування".

Зокрема, на ЛКМЗ і в ХКБМ ім. Морозова скоротилося виробництво і не виплачують зарплати, з’явилася заборгованість з виплат у державний та місцевий бюджети, сформувалися "вкрай напружені відносини між підприємствами".

 

Українська правда

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Теми: Укроборонпром скандал Зеленський


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