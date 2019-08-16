Корпуса для БТР: Укроборонпром ответил заводу, который пожаловался Зеленскому

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Пятница, 16 августа 2019, 19:40

Источник: заявление Укроборонпрома

Укроборонпром отреагировал на жалобу Лозовского кузнечно-механического завода президенту Владимиру Зеленскому на то, что действия концерна угрожают производству корпусов для БТР-3 и БТР-4.

Прямая речь: "Лозовской кузнечно-механический завод" вводит в заблуждение общество и верховного главнокомандующего ВСУ в вопросе изготовления корпусов для БТР-4.

Информация, распространенная этим предприятием, о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, как будто приводит к повышению цены на 1 млн грн за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции". 

Детали: Представители госконцерна сравнили стоимость корпуса для БТР-4 в "ЛКМЗ" со стоимостью корпуса из импортной стали в "Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова".

 

Согласно подсчетам, экономия на корпусе финской бронестали составляет почти 0,4 млн грн. В Укроборонпроме отметили, что при серийном производстве БТР-4 "речь идет о миллионах сэкономленных бюджетных гривен".

Что этому предшествовало: 16 августа коллектив харьковского завода, производителя бронированных корпусов для БТР, узлов и агрегатов трансмиссии, пожаловался Зеленскому на "преступные действия" руководства предприятий Укроборонпрома. 

Сотрудники завода заявили, что концерн виноват в том, что "единственное в стране" производство бронированных корпусов для БТР-3 и БТР-4 "на грани исчезновения". 

В частности, на ЛКМЗ и в ХКБМ им. Морозова сократилось производство и не выплачивают зарплаты, появилась задолженность по выплатам в государственный и местный бюджеты, сформировались "крайне напряженные отношения между предприятиями".

 

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром скандал Зеленский


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