Екс-голову Перечинської РДА, який п'яним збив 2 жінок, засудили, але звільнили
Колишнього голову Перечинської РДА Віктора Олефіра, якого засудили на 7 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП, звільнено з-під варти до набрання вироком законної сили.
Про це повідомляє mukachevo.net.
У прокуратурі Закарпаття розповідають, що через відсутність колегії у Закарпатському апеляційному суді, Верховним судом України визначено підсудність за Львівським апеляційним судом.
Як зазначається, оскільки 13 серпня закінчився термін тримання а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на волю.
Тож Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі.
Із відкритих даних порталу "Судова влада України" встановлено, що розгляд клопотання призначено на 11 год 30 серпня 2019 року.
Тому 16 серпня, процесуальним прокурором підготовлено лист до Львівського апеляційного суду про призначення розгляду даного клопотання у більш ближчий строк.
Нагадуємо:
- Голова Перечинської РДА Віктор Олефір ввечері 13 липня, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee на "єврономерах" у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок – 71 та 56 років. Внаслідок ДТП одна з постраждалих загинула. Інша померла 15 липня.
- За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Водія затримали, йому повідомили про підозру.
- Згодом глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що Олефір написав заяву на звільнення з посади голови Перечинської РДА.
- Також Москаль заявив, що перед смертельною ДТП у Перечині поліція затримувала Олефіра за іншу аварію, але відпустила. У свою чергу в поліції цю інформацію спростували.