Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-голову Перечинської РДА, який п'яним збив 2 жінок, засудили, але звільнили

Субота, 17 серпня 2019, 01:29

Колишнього голову Перечинської РДА  Віктора Олефіра, якого засудили на 7 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП, звільнено з-під варти до набрання вироком законної сили.

Про це повідомляє mukachevo.net.

У прокуратурі Закарпаття розповідають, що через відсутність колегії у Закарпатському апеляційному суді, Верховним судом України визначено підсудність за Львівським апеляційним судом.

Як зазначається, оскільки 13 серпня закінчився термін тримання а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на волю.

Тож Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі.

Із відкритих даних порталу "Судова влада України" встановлено, що розгляд клопотання призначено на 11 год 30 серпня 2019 року.

Тому 16 серпня, процесуальним прокурором підготовлено лист до Львівського апеляційного суду про призначення розгляду даного клопотання у більш ближчий строк.

Нагадуємо:

Теми: ЗакарпаттясудДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: