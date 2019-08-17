Екс-голову Перечинської РДА, який п'яним збив 2 жінок, засудили, але звільнили

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Субота, 17 серпня 2019, 01:29

Колишнього голову Перечинської РДА  Віктора Олефіра, якого засудили на 7 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП, звільнено з-під варти до набрання вироком законної сили.

Про це повідомляє mukachevo.net.

У прокуратурі Закарпаття розповідають, що через відсутність колегії у Закарпатському апеляційному суді, Верховним судом України визначено підсудність за Львівським апеляційним судом.

Як зазначається, оскільки 13 серпня закінчився термін тримання а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на волю.

Тож Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі.

Із відкритих даних порталу "Судова влада України" встановлено, що розгляд клопотання призначено на 11 год 30 серпня 2019 року.

Тому 16 серпня, процесуальним прокурором підготовлено лист до Львівського апеляційного суду про призначення розгляду даного клопотання у більш ближчий строк.

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Теми: Закарпаття суд ДТП


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