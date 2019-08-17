Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, осудили, но освободили

Суббота, 17 августа 2019, 01:29

Бывший глава Перечинской РГА Виктор Олефир, которого осудили к 7 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП, освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

Об этом сообщает mukachevo.net.

В прокуратуре Закарпатья рассказывают, что из-за отсутствия коллегии в Закарпатском апелляционном суде, Верховным судом Украины определена подсудность за Львовским апелляционным судом.

Как отмечается, поскольку 13 августа истек срок содержания а Львовский апелляционный суд не продлил меру пресечения, то виновник двух смертей вышел на свободу.

Поэтому Прокуратура Закарпатской области требует взять под стражу бывшего руководителя Перечинской РГА, который признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Из открытых данных портала "Судебная власть Украины" установлено, что рассмотрение ходатайства назначено на 11 часов 30 августа 2019.

Поэтому 16 августа, процессуальным прокурором подготовлено письмо Львовского апелляционного суда о назначении рассмотрения данного ходатайства в более близкий срок.

Напоминаем:

Темы: ЗакарпатьесудДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: