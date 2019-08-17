Экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, осудили, но освободили

Бывший глава Перечинской РГА Виктор Олефир, которого осудили к 7 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП, освобожден из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

Об этом сообщает mukachevo.net.

В прокуратуре Закарпатья рассказывают, что из-за отсутствия коллегии в Закарпатском апелляционном суде, Верховным судом Украины определена подсудность за Львовским апелляционным судом.

Как отмечается, поскольку 13 августа истек срок содержания а Львовский апелляционный суд не продлил меру пресечения, то виновник двух смертей вышел на свободу.

Поэтому Прокуратура Закарпатской области требует взять под стражу бывшего руководителя Перечинской РГА, который признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Из открытых данных портала "Судебная власть Украины" установлено, что рассмотрение ходатайства назначено на 11 часов 30 августа 2019.

Поэтому 16 августа, процессуальным прокурором подготовлено письмо Львовского апелляционного суда о назначении рассмотрения данного ходатайства в более близкий срок.

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