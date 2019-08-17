Пожежа в готелі Одеси: поліція відкрила провадження
Джерело: поліція Одеської області
За фактом пожежі в одеському готелі "Токіо-Стар", де загинули 8 осіб, розпочато кримінальне провадження.
Дослівно: "До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".
Деталі: Про можливі причини пожежі у поліції не повідомляють. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, наразі встановлюють анкетні дані загиблих.
Передісторія:
- Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа, у результаті якої загинули 8 людей. Ще десятеро – госпіталізовані.
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