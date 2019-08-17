Пожежа в готелі Одеси: поліція відкрила провадження

Джерело: поліція Одеської області

За фактом пожежі в одеському готелі "Токіо-Стар", де загинули 8 осіб, розпочато кримінальне провадження.

Дослівно: "До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Деталі: Про можливі причини пожежі у поліції не повідомляють. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, наразі встановлюють анкетні дані загиблих.

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