Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа в готелі Одеси: поліція відкрила провадження

Субота, 17 серпня 2019, 09:01

Джерело: поліція Одеської області

За фактом пожежі в одеському готелі "Токіо-Стар", де загинули 8 осіб, розпочато кримінальне провадження.

Дослівно: "До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Деталі: Про можливі причини пожежі у поліції не повідомляють. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, наразі встановлюють анкетні дані загиблих.

Передісторія:

  • Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа, у результаті якої загинули 8 людей. Ще десятеро – госпіталізовані. 
     
    Фото ДСНС 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: