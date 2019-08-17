Пожар в гостинице Одессы: полиция открыла производство

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Суббота, 17 августа 2019, 09:01

Источник: полиция Одесской области

По факту пожара в одесской гостинице "Токио-Стар", где погибли 8 человек, начато уголовное производство.

Дословно: "В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Детали: О возможных причинах пожара в полиции не сообщают. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейчас устанавливают анкетные данные погибших.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы.
     
    Фото ГСЧС

Украинская правда

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Темы: Одесса пожар жертвы


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