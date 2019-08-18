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Євросоюз відреагував на протести в Гонконзі 

Неділя, 18 серпня 2019, 05:25

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, виступаючи від імені 28 країн-членів Європейського союзу, закликала до стриманості у зв'язку з триваючими протестами в Гонконзі. 

Про це повідомляє Deutsche Welle

"Дуже важливо, щоб сторони діяли стримано, не вдавалися до насильства і вжили необхідних заходів для деескалації ситуації", - заявила в суботу Могеріні. 

Крім того, на думку чиновниці, всі зацікавлені сторони повинні брати участь у великому діалозі. 

"Основні свободи, зокрема право на мирні зібрання, а також високий ступінь незалежності Гонконгу у відповідності з принципом "одна країна - дві системи", закріплені в Основному законі і міжнародних договорах, та повинні дотримуватися", -  заявила дипломат.

Нагадаємо:

  • Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
  • Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлюзаконодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Теми: Китай
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