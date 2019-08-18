Євросоюз відреагував на протести в Гонконзі 

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, виступаючи від імені 28 країн-членів Європейського союзу, закликала до стриманості у зв'язку з триваючими протестами в Гонконзі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Дуже важливо, щоб сторони діяли стримано, не вдавалися до насильства і вжили необхідних заходів для деескалації ситуації", - заявила в суботу Могеріні.

Крім того, на думку чиновниці, всі зацікавлені сторони повинні брати участь у великому діалозі.

"Основні свободи, зокрема право на мирні зібрання, а також високий ступінь незалежності Гонконгу у відповідності з принципом "одна країна - дві системи", закріплені в Основному законі і міжнародних договорах, та повинні дотримуватися", - заявила дипломат.

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