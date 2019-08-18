Евросоюз отреагировал на протесты в Гонконге
Воскресенье, 18 августа 2019, 05:25
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая от имени 28 стран-членов Европейского союза, призвала к сдержанности в связи с продолжающимися протестами в Гонконге.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила в Могерини.
Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.
"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - заявила дипламат.
Напомним:
- Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
- Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
- Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в зданиезаконодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.