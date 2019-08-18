Евросоюз отреагировал на протесты в Гонконге

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая от имени 28 стран-членов Европейского союза, призвала к сдержанности в связи с продолжающимися протестами в Гонконге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила в Могерини.

Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.

"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - заявила дипламат.

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