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Евросоюз отреагировал на протесты в Гонконге

Воскресенье, 18 августа 2019, 05:25

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая от имени 28 стран-членов Европейского союза, призвала к сдержанности в связи с продолжающимися протестами в Гонконге. 

Об этом сообщает Deutsche Welle

"Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила в Могерини. 

Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге. 

"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - заявила дипламат.

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в зданиезаконодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китай
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