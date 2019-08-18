У США показали перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС

Джерело: Громадське

Американська неурядова організація "Національний архів безпеки" оприлюднила перший звіт розвідки США щодо катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Деталі: Це було таємне повідомлення асистента із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортона Абрамовіца на ім’я держсекретаря Джорджа Шульца від 2 травня 1986 року.

Американська розвідка сумнівалась, що офіційні заяви влади СРСР про кількість жертв – правдиві.

Зокрема, Абрамовіц ставив під сумнів, що загинули тільки дві особи.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц.

У розвідці США були переконані, що більшість персоналу мали б одразу евакуювати, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося. А для реагування на інцидент залучали додаткові ресурси, зокрема, пожежників.

Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.

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