У США показали перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС

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Неділя, 18 серпня 2019, 12:21

Джерело: Громадське

Американська неурядова організація "Національний архів безпеки" оприлюднила перший звіт розвідки США щодо катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Деталі: Це було таємне повідомлення асистента із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортона Абрамовіца на ім’я держсекретаря Джорджа Шульца від 2 травня 1986 року.

Американська розвідка сумнівалась, що офіційні заяви влади СРСР про кількість жертв – правдиві.  

Зокрема, Абрамовіц ставив під сумнів, що загинули тільки дві особи.  

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц. 

У розвідці США були переконані, що більшість персоналу мали б одразу евакуювати, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося. А для реагування на інцидент залучали додаткові ресурси, зокрема, пожежників.

Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.

Передісторія:

  • Чорнобильська атомна електростанція – зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.
  • Четвертий реактор до листопада 1986 року накрили саркофагом з металоконструкцій і бетону. 
  • У 2012 році розпочалося будівництво нового безпечного конфайнменту над старим об'єктом "Укриття". НБК має проектний термін експлуатації 100 років. Його будівництво обійшлося в EUR1,5  мільярда.
  • Новий саркофаг насунули на 4-й енергоблок ЧАЕС у листопаді 2016 року, але ввели його в експлуатацію лише10 липня 2019 року.

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Теми: США Чорнобиль розвідка історія


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