США показали первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС

Источник: Громадське

Американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности" опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Детали: Это было тайное сообщение ассистента по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортона Абрамовица на имя госсекретаря Джорджа Шульца от 2 мая 1986 года.

Американская разведка сомневалась, что официальные заявления властей СССР о количестве жертв – правдивы.

В частности, Абрамовиц ставил под сомнение, что погибли только два человека.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем ​​могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек", - пояснил Абрамовиц.

В разведке США были убеждены, что большинство персонала должны были сразу эвакуировать, но для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы у реактора. Хотя на самом деле сразу после взрыва эвакуации не было. А для реагирования на инцидент привлекали дополнительные ресурсы, в частности, пожарных.

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

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