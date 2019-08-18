США показали первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС
Источник: Громадське
Американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности" опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.
Детали: Это было тайное сообщение ассистента по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортона Абрамовица на имя госсекретаря Джорджа Шульца от 2 мая 1986 года.
Американская разведка сомневалась, что официальные заявления властей СССР о количестве жертв – правдивы.
В частности, Абрамовиц ставил под сомнение, что погибли только два человека.
"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек", - пояснил Абрамовиц.
В разведке США были убеждены, что большинство персонала должны были сразу эвакуировать, но для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы у реактора. Хотя на самом деле сразу после взрыва эвакуации не было. А для реагирования на инцидент привлекали дополнительные ресурсы, в частности, пожарных.
Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.
Предыстория:
- Чернобыльская атомная электростанция – остановленная атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
- 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
- В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
- Четвертый реактор до ноября 1986 года накрыли саркофагом из металлоконструкций и бетона.
- В 2012 году началось строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие". НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.
- Новый саркофаг установили над 4-м энергоблоком ЧАЭС в ноябре 2016 года, но ввели его в эксплуатацию только 10 июля 2019 года.
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