Теракт на весіллі у Кабулі: наречені живі, відповідальність взяла ІДІЛ
Джерело: Associated Press, TheGuardian
Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух на весіллі у Кабулі, де загинули 63 людини.
Дослівно: "Локальна філія Ісламської держави взяла на себе відповідальність за смертельний напад у Кабулі".
Деталі: Згідно з заявою бойовиків, вибух влаштував пакистанський боєць ІДІЛ. Своїми жертвами він обрав велике шиїтське зібрання в Кабулі.
Смертник підірвав вибухівку поблизу сцени, де грали музиканти. За даними влади, серед загиблих є жінки і діти.
Померлих уже почали ховати.
Загалом на весілля були запрошені 1200 гостей. Повідомляється, що наречений у момент вибуху був в іншій кімнаті.
За даними TheGuardian, вижила також наречена. Через загибель друзів і рідних вона перебуває у шоковому стані і постійно непритомніє.
Передісторія:
- 17 серпня у столиці Афганістану, Кабулі, під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули 63 людини, ще понад 180 отримали поранення.
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