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Теракт на весіллі у Кабулі: наречені живі, відповідальність взяла ІДІЛ

Неділя, 18 серпня 2019, 15:46

Джерело: Associated Press, TheGuardian

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух на весіллі у Кабулі, де загинули 63 людини.

Дослівно: "Локальна філія Ісламської держави взяла на себе відповідальність за смертельний напад у Кабулі".

Деталі: Згідно з заявою бойовиків, вибух влаштував пакистанський боєць ІДІЛ. Своїми жертвами він обрав велике шиїтське зібрання в Кабулі.

Смертник підірвав вибухівку поблизу сцени, де грали музиканти.  За даними влади, серед загиблих є жінки і діти.

Померлих уже почали ховати.

Загалом на весілля були запрошені 1200 гостей. Повідомляється, що наречений у момент вибуху був в іншій кімнаті.

За даними TheGuardian, вижила також наречена. Через загибель друзів і рідних вона перебуває у шоковому стані і постійно непритомніє.

Передісторія: 

  • 17 серпня у столиці Афганістану, Кабулі, під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули 63 людини, ще понад 180 отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантероризм
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