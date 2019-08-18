Теракт на свадьбе в Кабуле: молодожёны живы, ответственность взяла ИГИЛ
Источник: Associated Press, TheGuardian
Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле, где погибли 63 человека.
Дословно: "Локальный филиал Исламского государства взял на себя ответственность за смертельное нападение в Кабуле".
Детали: Согласно заявлению боевиков, взрыв устроил пакистанский боец ИГИЛ. Своими жертвами он выбрал большое шиитское собрание в Кабуле.
Смертник взорвал бомбу возле сцены, где играли музыканты. По данным властей, среди погибших есть женщины и дети.
Умерших уже начали хоронить.
Всего на свадьбу были приглашены 1200 гостей. Сообщается, что жених в момент взрыва был в другой комнате.
По данным TheGuardian, выжила также невеста. Из-за гибели друзей и родных она находится в шоковом состоянии и постоянно теряет сознание.
Предыстория:
- 17 августа в столице Афганистана, Кабуле, во время свадьбы смертник взорвал бомбу, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.