Теракт на свадьбе в Кабуле: молодожёны живы, ответственность взяла ИГИЛ

Источник: Associated Press, TheGuardian

Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле, где погибли 63 человека.

Дословно: "Локальный филиал Исламского государства взял на себя ответственность за смертельное нападение в Кабуле".

Детали: Согласно заявлению боевиков, взрыв устроил пакистанский боец ИГИЛ. Своими жертвами он выбрал большое шиитское собрание в Кабуле.

Смертник взорвал бомбу возле сцены, где играли музыканты. По данным властей, среди погибших есть женщины и дети.

Умерших уже начали хоронить.

Всего на свадьбу были приглашены 1200 гостей. Сообщается, что жених в момент взрыва был в другой комнате.

По данным TheGuardian, выжила также невеста. Из-за гибели друзей и родных она находится в шоковом состоянии и постоянно теряет сознание.

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