Неділя на Донбасі: шість порушень режиму "тиші" бойовиками
Неділя, 18 серпня 2019, 20:29
Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил
У неділю на окупованому Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню шість разів.
Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції підрозділів ООС з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій ООС біля н.п. Пищевик, Водяне, Лебединське та поблизу Талаківки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли - в районі Новолуганського та
неподалік Луганського.
Українська правда