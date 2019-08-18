Неділя на Донбасі: шість порушень режиму "тиші" бойовиками
Джерело: прес-центр операції Об'єднаних сил
У неділю на окупованому Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню шість разів.
Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції підрозділів ООС з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій ООС біля н.п. Пищевик, Водяне, Лебединське та поблизу Талаківки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли - в районі Новолуганського та
неподалік Луганського.
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