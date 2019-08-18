Воскресенье на Донбассе: шесть нарушений режима "тишины" боевиками

6 просмотров
Воскресенье, 18 августа 2019, 20:29

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В воскресенье на оккупированном Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз.

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ООС возле н.п.Пищевик, Водяное, Лебединское и вблизи Талаковки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела - в районе Новолуганского и
возле Луганского.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: боевики 8 раз открывали огонь 18 августа 2019, 07:27
Три обстрела в субботу в зоне ООС, потерь среди украинцев нет 17 августа 2019, 21:44
Война на востоке: Оккупанты совершили 12 обстрелов за сутки 17 августа 2019, 07:41
Все новости
Главные новости
Участие РФ в боях под Иловайском: новые доказательства приобщат к делу в ЕСПЧ
РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США
Грымчака поместили в СИЗО законно – прокурор
На Буковине пограничники стреляли в авто нарушителя, пассажир ранен
Все новости
еда

11 причин, почему виноград полезен вашему здоровью

исследование

Когда украинские подростки начинают заниматься сексом

здоровье

Теряете сознание? 5 причин не бежать сразу к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів