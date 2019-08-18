Воскресенье на Донбассе: шесть нарушений режима "тишины" боевиками
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Воскресенье, 18 августа 2019, 20:29
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил
В воскресенье на оккупированном Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз.
Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ООС возле н.п.Пищевик, Водяное, Лебединское и вблизи Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела - в районе Новолуганского и
возле Луганского.
Украинская правда
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