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Воскресенье на Донбассе: шесть нарушений режима "тишины" боевиками

Воскресенье, 18 августа 2019, 20:29

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

В воскресенье на оккупированном Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз.

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ООС возле н.п.Пищевик, Водяное, Лебединское и вблизи Талаковки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела - в районе Новолуганского и
возле Луганского.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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