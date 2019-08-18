В Інституті раку відхрестилися від 20% "відкатів", про які заявила поліція

Джерело: заява адміністрації Національного Інституту Раку

Інформація про вимагання хабарів посадовими особами НІР та 15-20% "відкатів" за перемогу у тендері від вартості угод є спотвореною та не відповідає обставинам кримінального провадження.

Дослівно: "Інформація, розміщена на сайті Нацполіції щодо "вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму "відкатів" за перемогу у тендері 15-20% від загальної вартості укладених угод" є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження".

"Відповідно до положення ст. 62 Конституції України, "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - наголосили в адміністрації Інституту.

Також в НІР підтвердили, що 16 серпня було проведено обшуки приміщень відомства в рамках кримінального провадження щодо можливих зловживань службовим становищем головним лікарем, його заступниками, іншими службовими особами під час закупівлі та розподілення медичних препаратів для лікування онкохворих.

"Триває службова перевірка ... фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб інституту та досудове розслідування. Адміністрація та колектив всіляко сприяє правоохоронцям під час проведення слідчих (процесуальних) дій направлених на виявлення та документування протиправних дій злочинців", - заявили у НІР.

Що було раніше:

Правоохоронці викрили групу лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові відбулися обшуки.

За даними поліції, за призначення та видачу безкоштовних ліків, закуплених за державні кошти, медики вимагали у хворих від 3 до 70 тисяч гривень.

Також лікарі брали "відкати" у компаній за перемогу у тендерах із закупівлі медикаментів для потреб інституту Раку. Суми сягали 15-20% від загальної вартості укладених угод.