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В Институте рака открестились от 20% "откатов", о которых заявила полиция

Воскресенье, 18 августа 2019, 22:09
В Институте рака открестились от 20% откатов, о которых заявила полиция

Источник: заявление администрации Национального Института Рака

Информация о вымогательстве взяток должностными лицами НИР и 15-20% "откатов" за победу в тендере от стоимости сделок является искаженной и не соответствует обстоятельствам уголовного производства.

Дословно: "Информация, размещенная на сайте Нацполиции о "вымогательстве неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака и сумме "откатов" за победу в тендере 15-20% от общего стоимости заключенных соглашений является искаженной и не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства".

"Согласно ст. 62 Конституции Украины, "лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - заявили в администрации Института.

Также в НИР подтвердили, что 16 августа были проведены обыски помещений ведомства в рамках уголовного производства о возможных злоупотребленийях служебным положением главным врачом, его заместителями, другими должностными лицами при закупке и распределении медпрепаратов для лечения онкобольных.

"Проводится служебная проверка ... фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование. Администрация и коллектив всячески способствует правоохранителям во время проведения следственных (процессуальных) действий, направленных на выявление и документирование противоправных действий преступников", - заявили в НИР.

Что было ранее: 

Правоохранители разоблачили группу врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.

По данным полиции, за назначение и выдачу бесплатных лекарств, закупленных за госсредства, медики требовали у больных от 3 до 70 тыс. гривен.

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд Института рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Украинская правда

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Темы: взяткамедицинаполиция
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