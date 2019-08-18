Нетаньяху сказав, про що планує поговорити із Зеленським

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Неділя, 18 серпня 2019, 23:50

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує обговорити Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем та пенсійну угоду між державами.

Про це Нетаньяху заявив в аеропорту у коментарі журналістам перед вильотом до Києва.

Пряма мова: "Зараз я відправляюся з важливим візитом до України на запрошення нового президента Зеленського. Я буду обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі,  це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв'язки між нашими країнами", - заявив прем'єр Ізраїля. 

Нагадаємо,

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Україну з дводенним офіційним візитом. 
  • Візит Нетаньяху стане його першим офіційним візитом в Україну з березня 1999 року. 
  • Глава уряду Ізраїлю має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та відвідати Меморіальний центр у Бабиному Яру.
  • За повідомленням The Times of Israel, 20 серпня Нетаньяху також планує зустрітися з главою українського уряду Володимиром Гройсманом, взяти участь у заході для ізраїльських та українських бізнесменів та зустрітися з лідерами української єврейської громади. 

Українська правда

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Теми: Ізраїль Зеленський


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