Нетаньяху сказав, про що планує поговорити із Зеленським

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує обговорити Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем та пенсійну угоду між державами.

Про це Нетаньяху заявив в аеропорту у коментарі журналістам перед вильотом до Києва.

Пряма мова: "Зараз я відправляюся з важливим візитом до України на запрошення нового президента Зеленського. Я буду обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі, це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв'язки між нашими країнами", - заявив прем'єр Ізраїля.

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