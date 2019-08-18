Нетаньяху сказав, про що планує поговорити із Зеленським
В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує обговорити Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем та пенсійну угоду між державами.
Про це Нетаньяху заявив в аеропорту у коментарі журналістам перед вильотом до Києва.
Пряма мова: "Зараз я відправляюся з важливим візитом до України на запрошення нового президента Зеленського. Я буду обговорювати з президентом України завершення створення Зони вільної торгівлі, це близько до реалізації, договір про пенсії та цілу низку інших тем, які ще більше зміцнять чудові зв'язки між нашими країнами", - заявив прем'єр Ізраїля.
Нагадаємо,
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Україну з дводенним офіційним візитом.
- Візит Нетаньяху стане його першим офіційним візитом в Україну з березня 1999 року.
- Глава уряду Ізраїлю має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та відвідати Меморіальний центр у Бабиному Яру.
- За повідомленням The Times of Israel, 20 серпня Нетаньяху також планує зустрітися з главою українського уряду Володимиром Гройсманом, взяти участь у заході для ізраїльських та українських бізнесменів та зустрітися з лідерами української єврейської громади.
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