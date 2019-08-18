Нетаньяху сказал, о чем планирует поговорить с Зеленским
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем и пенсионное соглашение между государствами.
Об этом Нетаньяху заявил в аэропорту в комментарии журналистам перед вылетом в Киев.
Прямая речь: "Сейчас я отправляюсь с важным визитом в Украину по приглашению нового президента Зеленского. ... Я буду обсуждать с президентом Украины завершение создания Зоны свободной торговли, это близко к реализации, договор о пенсиях и целый ряд других тем, которые еще больше укрепят отличные связи между нашими странами", - заявил премьер Израиля.
Напомним,
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Украину с двухдневным официальным визитом.
- Визит Нетаньяху станет его первым официальным визитом в Украину с марта 1999 года.
- Глава правительства Израиля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Мемориальный центр в Бабьем Яру.
- По сообщению The Times of Israel, 20 августа Нетаньяху также планирует встретиться с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, принять участие в мероприятии для израильских и украинских бизнесменов и встретиться с лидерами украинской еврейской общины.
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