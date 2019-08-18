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Нетаньяху сказал, о чем планирует поговорить с Зеленским

Воскресенье, 18 августа 2019, 23:50

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем и пенсионное соглашение между государствами.

Об этом Нетаньяху заявил в аэропорту в комментарии журналистам перед вылетом в Киев.

Прямая речь: "Сейчас я отправляюсь с важным визитом в Украину по приглашению нового президента Зеленского. ... Я буду обсуждать с президентом Украины завершение создания Зоны свободной торговли, это близко к реализации, договор о пенсиях и целый ряд других тем, которые еще больше укрепят отличные связи между нашими странами", - заявил премьер Израиля.

Напомним, 

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Украину с двухдневным официальным визитом.
  • Визит Нетаньяху станет его первым официальным визитом в Украину с марта 1999 года.
  • Глава правительства Израиля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить Мемориальный центр в Бабьем Яру.
  • По сообщению The Times of Israel, 20 августа Нетаньяху также планирует встретиться с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, принять участие в мероприятии для израильских и украинских бизнесменов и встретиться с лидерами украинской еврейской общины.

Украинская правда
Темы: ИзраильЗеленский
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