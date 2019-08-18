Нетаньяху сказал, о чем планирует поговорить с Зеленским

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем и пенсионное соглашение между государствами.

Об этом Нетаньяху заявил в аэропорту в комментарии журналистам перед вылетом в Киев.

Прямая речь: "Сейчас я отправляюсь с важным визитом в Украину по приглашению нового президента Зеленского. ... Я буду обсуждать с президентом Украины завершение создания Зоны свободной торговли, это близко к реализации, договор о пенсиях и целый ряд других тем, которые еще больше укрепят отличные связи между нашими странами", - заявил премьер Израиля.

Напомним,