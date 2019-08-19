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Окупанти хочуть поставити в Донецьку пам'ятник імператору Миколі II

Понеділок, 19 серпня 2019, 01:06

Московський фонд "Відродження" планує встановити в Куйбишевському районі Донецька пам'ятник на честь російського імператора Миколи II.

Про це, посилаючись на російське церковне інформаційне видання "ДНЕСЬ", пишуть Новости Донбасса.

Пам'ятник планується встановити в кінці серпня - початку вересня на території поки недобудованого храму на честь Святих Царствених Мучеників в селищі Гірник.

За словами засновника фонду Михайла Блинникова, з проханням про встановлення пам'ятника звернувся протоієрей Свято-Володимирського храму УПЦ Московського патріархату Віктор Педченко.

Пам'ятник встановлять спільно з проектом "Алея Російської Слави". В інформації на сайті "Алеї Російської Слави" наводяться слова автора проекту, скульптора Михайла Мердюкова, який заявляє про готовність безкоштовно встановлювати на території РФ та інших держав бюсти громадян, які прославили Росію.

За рік існування "Відродження" спільно з "Алеєю Російської Слави" встановили в Донецьку пам'ятник святителю Луці (Войно-Ясенецькому), преподобному Сергію Радонезькому і цесаревичу Олексію, синові Миколи II.

Як розповів Блинников, в установці пам'ятників святим Російської церкви сприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Іларіон.

Фонд "Відродження" зареєстрований в Москві в червні 2018 року. Основний вид діяльності - "Надання інших фінансових послуг, крім послуг зі страхування і пенсійного забезпечення, які не включені до інших угруповань", а додатковими - видання журналів, книг і газет.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецькокупаціяпропаганда
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