Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник императору Николаю II

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Понедельник, 19 августа 2019, 01:06

Московский фонд "Возрождение" планирует установить в Куйбышевском районе Донецка памятник в честь российского императора Николая II.

Об этом, ссылаясь на российское церковное информационное издание "ДНЕСЬ", пишут Новости Донбасса.

Памятник планируется установить в конце августа — начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.

По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

Памятник установят совместно с проектом "Аллея Российской Славы". В информации на сайте "Аллеи Российской Славы" приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан прославивших Россию.

За год существования "Возрождение" совместно с "Аллеей Российской Славы" установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), преподобному Сергию Радонежскому и цесаревичу Алексию, сыну Николая II.

Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

Фонд "Возрождение" зарегистрирован в Москве в июне 2018 года. Основной вид деятельности — "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", а дополнительными — издание журналов, книг и газет.

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Темы: Донецк оккупация пропаганда


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