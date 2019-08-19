Представник Зеленського: Новий уряд сформуємо за два дні

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Понеділок, 19 серпня 2019, 06:35

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що для формування уряду новому складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.

Про це Герус заявив в інтерв’ю "Главкому", пише Громадське.

"Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо", — сказав він.

Щодо себе Герус зазначив, що не знає, де він більше хотів би працювати — у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості або в комітеті Ради з питань енергетики.

Він також розповів, що на посаду прем’єр-міністра є низка кандидатур, але розкривати їхні імена він не хоче.

Нагадуємо:

  • Раніше у партії "Слуга народу" озвучили шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра. У ньому: директор розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко, голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

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Теми: Слуга народу Кабінет міністрів Верховна Рада


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