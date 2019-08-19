Представник Зеленського: Новий уряд сформуємо за два дні
Понеділок, 19 серпня 2019, 06:35
Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що для формування уряду новому складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.
Про це Герус заявив в інтерв’ю "Главкому", пише Громадське.
"Два дні роботи нового парламенту, думаю, достатньо", — сказав він.
Щодо себе Герус зазначив, що не знає, де він більше хотів би працювати — у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості або в комітеті Ради з питань енергетики.
Він також розповів, що на посаду прем’єр-міністра є низка кандидатур, але розкривати їхні імена він не хоче.
Нагадуємо:
- Раніше у партії "Слуга народу" озвучили шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра. У ньому: директор розвитку бізнесу Нафтогазу Юрій Вітренко, голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук та заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.