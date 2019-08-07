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Арахамія озвучив список претендентів на пост прем'єр-міністра

Середа, 7 серпня 2019, 03:01
Арахамія озвучив список претендентів на пост прем'єр-міністра

У партії "Слуга народу" є шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив новообраний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Радіо НВ.

"У нас є шорт-лист, в ньому Андрій Коболєв [голова правління НАК Нафтогаз України], Юрій Вітренко [виконавчий директор Нафтогазу], Олексій Гончарук [заступник голови ОП з економічних питань] і Владислав Рашкован [виконавчий директор Міжнародного валютного фонду]", - розповів Арахамія.

Він також підтвердив, що главу партії СН Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради.

А на пост генерального прокурора, Арахамія назвав можливим претендентом заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку, проте підкреслив, що є альтернативні кандидати.

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
  • Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту,  Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчук. Також в СН визначилися, хто хто очолить комітети ВР.

"Українська правда" у Threads

Теми: прем'єрСлуга народуВерховна РадакадриАрахамія
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