Арахамія озвучив список претендентів на пост прем'єр-міністра

У партії "Слуга народу" є шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив новообраний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Радіо НВ.

"У нас є шорт-лист, в ньому Андрій Коболєв [голова правління НАК Нафтогаз України], Юрій Вітренко [виконавчий директор Нафтогазу], Олексій Гончарук [заступник голови ОП з економічних питань] і Владислав Рашкован [виконавчий директор Міжнародного валютного фонду]", - розповів Арахамія.

Він також підтвердив, що главу партії СН Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради.

А на пост генерального прокурора, Арахамія назвав можливим претендентом заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку, проте підкреслив, що є альтернативні кандидати.

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